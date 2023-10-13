Тактические командные пункты: уроки последних конфликтов

Восстановление разрушенного КП бригады или дивизии требует значительных усилий. Основываясь на уроках современных конфликтов западные аналитики предлагают изменить подход к построению современных тактических пунктов боевого управления.
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