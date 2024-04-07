Имя: Мила Фамилия: Моне Полное имя: Мила Моне Национальность: американец Родилась: 8 июля 2002 г. Страна: США Цвет волос: Блондинка Цвет глаз: зеленый/коричневый Рост: 5,8; 173 см Инстаграм Милы Моне – @immila #Mila #Monet.
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