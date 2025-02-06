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Песков высказался о подготовке встречи Путина и Трампа

Песков высказался о подготовке встречи Путина и Трампа

Москва и Вашингтон еще не приступали к обсуждению возможной встречи российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает телекомпания CNN.

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