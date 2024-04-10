В Актау выдали 201 земельный участок на месте строительства 37 дорог

Об этом стало известно во время очередного заседания комиссии по вопросам противодействия коррупции под председательством акима области Нурлана Ногаева, сообщает пресс-служба акимата Мангистауской области.
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