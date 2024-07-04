«Мальчик для битья»: в чëм заключалась эта профессия

Несколько веков назад в мире существовала необычная профессия – «мальчик для битья». Сегодня это словосочетание мы продолжаем использовать в переносном смысле, но что требовали «работодатели» от таких «специалистов» в прошлом? Бок о бок Специальная должность «мальчик для битья» появилась в XVI-XVII веках в Англии при королевском дворе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии