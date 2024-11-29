Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 740 подписчиков

Министр вписал в стратегию развития вымирание русского народа. А теперь вопрос: Нам точно нужен такой чиновник?

Министр вписал в стратегию развития вымирание русского народа. А теперь вопрос: Нам точно нужен такой чиновник?

Новости, конечно, не самые хорошие. Но рассказать о них нужно. Потому что в противном случае вряд ли что-то сдвинется в вопросе исправления допущенных ошибок.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх