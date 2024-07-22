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Открыт прием заявок на Всероссийский конкурс «ПРО Образование – 2024»

Открыт прием заявок на Всероссийский конкурс «ПРО Образование – 2024»

Всероссийский конкурс образовательной журналистики «ПРО Образование» пройдет в 2024 году в 22-й раз. Прием заявок для журналистов, авторов и школьных коллективов, желающих принять участие, стартует 22 июля.

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