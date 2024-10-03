Грибы во Владимирской области в октябре 2024: ждать ли позднего урожая

Поможет ли сентябрьский ливень и необычайно теплая осень появлению поздних грибов.Грибники Владимирской области на низком старте - после сильного ливня, который прошел в конце сентября, многие ждут появления грибов в лесах.
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