Трутнев сообщил о проведении около 1,2 тысячи переговоров по развитию ДФО на ВЭФ

В ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) было проведено около 1,2 тысячи переговоров, направленных на развитие Дальневосточного федерального округа (ДФО).
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