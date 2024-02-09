В Пензе сироты получат доплату по новой справке

С 9 февраля начал действовать приказ Минтруда РФ, утверждающий форму справки о фактически начисленной зарплате, необходимой для получения доплаты детям-сиротам и несовершеннолетним без попечения родителей.
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