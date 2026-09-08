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Царьград

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Массированный удар по Украине: Перемирию конец. Горят "Боевые птицы". Зеленский обратился к Западу

Массированный удар по Украине: Перемирию конец. Горят "Боевые птицы". Зеленский обратился к Западу

Русские войска нанесли массированный удар по военной инфраструктуре Украины.Владимир Зеленский обратился к Западу.

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