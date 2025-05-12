Томаш Мацейчук: Своими толерантными предложениями Арестович уже не вернет Крым и Донбасс. Поезд ушел

Польский журналист высказал изданию Украина.ру свою версию того, почему Латынина радикально поменяла свою точку зрения на происходящие события на Украине, и чем отличаются южнорусские от северорусских- Томаш, ты как поляк, который отрицательно относится к Бандере и Шухевичу, как относишься к тезису … .