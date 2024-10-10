«РБК-Украина»: Буданова очень хотели отстранить от решений об ударах по РФ

Причиной слухов о возможном увольнении Кирилла Буданова, начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, стал его escalating конфликт с Андреем Ермаком, главой офиса президента Украины, как сообщает «РБК-Украина».
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