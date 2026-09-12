Врач рассказала, какие продукты помогут справиться с осенней хандрой

Врач рассказала, какие продукты помогут справиться с осенней хандройВрач-диетолог Дарья Русакова рассказала, что снизить риск возникновения осенней хандры может правильное питание.
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