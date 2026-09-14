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В России разработали нейросетевой алгоритм ALPACA для оптимизации сетей 5G и 6G

Учёные Московского физико-технического института разработали нейросетевой алгоритм ALPACA (Asymmetric Loss Prediction Algorithm for Channel Adaptation), предназначенный для оптимизации работы сетей пятого и шестого поколений.

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