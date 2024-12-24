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Чемпион UFC из России назвал Криштиану Роналду гомосеком: «Это неприятно. Уже весь мир знает, что ты — maricon»

Чемпион UFC из России назвал Криштиану Роналду гомосеком: «Это неприятно. Уже весь мир знает, что ты — maricon»

Известный боец и актер Олег Тактаров, который в 1995 году стал первым российским чемпионом UFC, выступил с унизительной критикой в адрес знаменитого португальского футболиста Криштиану Роналду.

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