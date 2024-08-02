Ignio.com Лев. Ежедневный любовный гороскоп за 5 августа 2024 года

Сегодня вам будет довольно сложно поладить с вашими родственниками, и лишь ваш любимый человек будет в силах успокоить ваши расшалившиеся нервы и наладить хрупкие отношения с обычно близкими, но сегодня такими далекими вам людьми.
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