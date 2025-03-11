Глава Совфеда предложила изменить правила выдачи семейной ипотеки

По мнению спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, выдавать семейную ипотеку надо только по месту регистрации Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что льготная семейная ипотека — важная мера, но ее реализация некорректна.
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