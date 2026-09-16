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Экономист Федоров: ключевая ставка составит 13,5-13,75% к концу 2026 года

Экономист Федоров: ключевая ставка составит 13,5-13,75% к концу 2026 года

К концу 2026 года ключевая ставка составит 13,5-13,75%. Такой прогноз «Газете.Ru» дал главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров по итогам презентации стратегии холдинга.

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