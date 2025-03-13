✅Туристический комплекс «Золотые пески России» на западе Крыма примет первых отдыхающих в 2030 году «Золотые пески России» станет новой курортной жемчужиной полуострова, заявил Глава Крыма Сергей Аксёнов.
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✅Туристический комплекс «Золотые пески России» на западе Крыма примет первых отдыхающих в 2030 году «Золотые пески России» станет новой курортной жемчужиной полуострова, заявил Глава Крыма Сергей Аксёнов.