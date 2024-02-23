Выходной или праздничный день в России 24 февраля 2024 года Татьяна Орлонская Февраль, самый короткий месяц в году, приносит россиянам дополнительный праздничный выходной благодаря Дню защитника Отечества.
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