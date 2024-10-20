В парке Галицкого в Краснодаре растет тростник, который может достигать 3-х метров в высоту

В парке Галицкого в Краснодаре растет тростник, который может достигать 3-х метров в высотуВ парке Галицкого в Краснодаре растет необычный тростник - слоновья трава, еще его называют пушистый мискантус, или веерник.
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