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В парке Галицкого в Краснодаре растет тростник, который может достигать 3-х метров в высоту

В парке Галицкого в Краснодаре растет тростник, который может достигать 3-х метров в высоту

В парке Галицкого в Краснодаре растет тростник, который может достигать 3-х метров в высотуВ парке Галицкого в Краснодаре растет необычный тростник - слоновья трава, еще его называют пушистый мискантус, или веерник.

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