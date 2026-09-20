В Ростовской области завершились выборы в Госдуму при явке 65%

В Ростовской области завершились выборы, длившиеся три дня. Участки закрылись в 20:00 в воскресенье, 20 сентября, голосование стартовало 18 сентября.
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