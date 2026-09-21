🤝 Мащенко: Крым стал образцом для исторических регионов на выборах депутатов Госдумы «Эти выборы были архиважными для республик Донбасса и областей Новороссии, потому что они впервые выбирали депутатов Госдумы, и на этих выборах завершилось формирование их системы власти и взаимоотношений с федеральным центром», — заявил директор Института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна КФУ имени В.