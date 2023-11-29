Филипп Киркоров рассказал, чего достояны молодые артисты

Певец Филипп Киркоров составил свой рейтинг. «Прорывом года» артист считает Люсю Чеботину. Филипп Киркоров порассуждал во время пресс-бранча музыкальной премии «Золотой граммофон», кто достоин музыкальной премии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии