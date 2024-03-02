Царьград Фото: Komsomolskaya Pravda/Globallookpress После скандала с "голой вечеринкой" блогер Анастасия Ивлеева вдруг затихла.
Ивлеева добралась до Путина: "Голая вечеринка" всё никак не оденется
Комментарии
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Людмила Лобачева
Время такое. Испытание для всех. Теперь четко видно кто есть кто.
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9 час.
ВМ
Владимир Моргунов
ПРЕКРАТИКЕ ПИАРИТЬ ШЛЮХУ И О НЕЙ ЗАБУДУТ ЧЕРЕЗ ПОЛЧАСА !!! КТО ТАКАЯ, КАКУРОЛЬ ИГРАЕТ, КРОМЕ РОЛИ ШЛЮХИ. ИЛИ ОНИ НЫНЕ В ПОЧЕТЕ ? СМИ САМИ СОЗДАЮТ ЭТОТ "ПОЧЕТ" !!! ДАВНО ПОРА С САМИМИ СМИ РАЗБИРАТЬСЯ !!!
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3 час.
Татьяна Собколова
👍👍 только она не играет роль, а самая настоящая шлюха.
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1 час.
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