Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Ивлеева добралась до Путина: "Голая вечеринка" всё никак не оденется

Ивлеева добралась до Путина: "Голая вечеринка" всё никак не оденется

Царьград Фото: Komsomolskaya Pravda/Globallookpress После скандала с "голой вечеринкой" блогер Анастасия Ивлеева вдруг затихла.

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Комментарии
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Людмила Лобачева
Время такое. Испытание для всех. Теперь четко видно кто есть кто.
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9 час.
ВМ
Владимир Моргунов
ПРЕКРАТИКЕ ПИАРИТЬ ШЛЮХУ И О НЕЙ ЗАБУДУТ ЧЕРЕЗ ПОЛЧАСА !!! КТО ТАКАЯ, КАКУРОЛЬ ИГРАЕТ, КРОМЕ РОЛИ ШЛЮХИ. ИЛИ ОНИ НЫНЕ В ПОЧЕТЕ ? СМИ САМИ СОЗДАЮТ ЭТОТ &quot;ПОЧЕТ&quot;  !!! ДАВНО ПОРА С САМИМИ СМИ РАЗБИРАТЬСЯ !!!
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3 час.
Татьяна Собколова
👍👍 только она не играет роль, а самая настоящая шлюха.
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1 час.

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