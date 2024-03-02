Ивлеева добралась до Путина: "Голая вечеринка" всё никак не оденется

Время такое. Испытание для всех. Теперь четко видно кто есть кто.

ВМ

Владимир Моргунов

ПРЕКРАТИКЕ ПИАРИТЬ ШЛЮХУ И О НЕЙ ЗАБУДУТ ЧЕРЕЗ ПОЛЧАСА !!! КТО ТАКАЯ, КАКУРОЛЬ ИГРАЕТ, КРОМЕ РОЛИ ШЛЮХИ. ИЛИ ОНИ НЫНЕ В ПОЧЕТЕ ? СМИ САМИ СОЗДАЮТ ЭТОТ "ПОЧЕТ" !!! ДАВНО ПОРА С САМИМИ СМИ РАЗБИРАТЬСЯ !!!