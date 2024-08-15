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На станции в Приморье сошли с рельсов вагоны с углем

На станции в Приморье сошли с рельсов вагоны с углем

Посьет. Приморский край. Железнодорожная авария произошла в Приморском крае. На станции Посьет сошли с рельсов 8 вагонов с углем грузового поезда из Якутии, передает RT со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной транспортной прокуратуры.

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