ЛДПР предложила установить ежегодное повышение выплаты к пенсии в размере 2%

ЛДПР предлагает установить ежегодное повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости за каждый последующий год работы в размере 2% для лиц, имеющих страховой стаж не менее 35 лет (мужчины) и 30 лет (женщины).
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