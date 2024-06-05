Схему движения в центре Челябинска изменят из-за ремонта трамвайных путей

На полтора месяца изменят схему движения автомобилей в центре Челябинска. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», ограничения связаны с продолжающимся ремонтом трамвайных путей на пересечении улицы Каслинской с проспектом Победы.