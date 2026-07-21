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«Локомотив» показал два комплекта формы на сезон-2026/27: «Историческая эмблема, графитовые конструктивные панели и светлые металлические канты»

« Локомотив » презентовал домашний комплект формы на сезон-2026/27. «Первый комплект сезона 2026/27 – это взгляд на классическую домашнюю форму через язык инженерии, архитектуры и железнодорожного наследия.

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