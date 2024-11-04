Лавров: НАТО хочет вести «оборонительные бои» в тысячах миль от своей территории

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на Международном научно-фантастическом симпозиуме «Создавая будущее» заявил, что страны-участницы НАТО готовы к «оборонительным боям» вдали от своей территории, в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).