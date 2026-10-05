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Туфли Мэри Джейн снова в моде: почему все снова носят обувь с ремешком

Туфли Мэри Джейн снова в моде: почему все снова носят обувь с ремешком

Туфли с ремешком через подъём снова оказались в центре внимания. Осенью 2026 года дизайнеры показали новые версии Мэри Джейн — от классических моделей на невысоком каблуке до остроносых туфель и обуви с несколькими ремешками.

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