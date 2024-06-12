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Серебро Чемпионата «Профессионалы» завоевала Александра Цветкова из четвертой школы Салехарда

Серебро Чемпионата «Профессионалы» завоевала Александра Цветкова из четвертой школы Салехарда

На Ямале определены победители итогового этапа Чемпионата «Профессионалы».  Профессиональные состязания с 28 мая по 10 июня для 27 конкурсантов из 18 регионов страны прошли по двум компетенциям – «Подготовка и транспортировка нефти» и «Лабораторный медицинский анализ».

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