Серебро Чемпионата «Профессионалы» завоевала Александра Цветкова из четвертой школы Салехарда

На Ямале определены победители итогового этапа Чемпионата «Профессионалы». Профессиональные состязания с 28 мая по 10 июня для 27 конкурсантов из 18 регионов страны прошли по двум компетенциям – «Подготовка и транспортировка нефти» и «Лабораторный медицинский анализ».