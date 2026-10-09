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Аргументы недели

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Минцифры проверит обоснованность роста тарифов на мобильную связь

Минцифры проверит обоснованность роста тарифов на мобильную связь

Ведомство заявило, что стоимость услуг связи не должна расти быстрее тарифов ЖКХ, и взяло ценообразование операторов под контроль.

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