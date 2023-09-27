Нескучные техно...
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Нескучные технологии

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NearLink – новая замена Bluetooth от Huawei

NearLink – новая замена Bluetooth от Huawei

Китайский производитель мобильной электроники Huawei разработал и успешно внедрил в смартфонах своей новой линейки Mate 60 новый протокол передачи данных между устройствами на небольших расстояниях NearLink.

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