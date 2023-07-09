Научилась у свекрови готовить блюдо, которое очень любит мой муж. Рецепт вкусной праздничной закуски
Очень простой рецепт вкусной закуски, которую и на праздничный стол можно подавать. Необычно! Это блюдо очень нравится моему мужу.
Комментарии
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Спасибо за вкусняку! С улыбкой, Таня.
Я обвязываю рулетики ниткой. Мясо при термообработке скукоживается и не очень красиво выглядит. А так нить потом снимаю и на блюдо. И в холодном виде тоже вкусненько. И ещё можно в начинку добавить немного мелкорубленного сала с чесночком. Спасибо, напомнили!
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