Будет вкусно

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Научилась у свекрови готовить блюдо, которое очень любит мой муж. Рецепт вкусной праздничной закуски

Научилась у свекрови готовить блюдо, которое очень любит мой муж. Рецепт вкусной праздничной закуски

Очень простой рецепт вкусной закуски, которую и на праздничный стол можно подавать. Необычно! Это блюдо очень нравится моему мужу.

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Комментарии
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Tania Еременко
Спасибо за вкусняку! С улыбкой, Таня.
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14 час.
Наталия
Я обвязываю рулетики ниткой. Мясо при термообработке скукоживается и не очень красиво выглядит. А так нить потом снимаю и на блюдо. И в холодном виде тоже вкусненько. И ещё можно в начинку добавить немного мелкорубленного сала с чесночком. Спасибо, напомнили!
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12 час.

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