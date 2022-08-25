Мужчину со шрамом разыскивают в Приморье

В Приморье ведутся поиски 46-летнего Дмитрия Герасимова из Уссурийска. С июня 2022 года мужчина перестал выходить на связь с родственниками, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на "ПримПоиск".
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