Андрей Мишин: Зеленский сегодня: истерики, козлы отпущения и эмоциональные всплески на саммите в Швейцарии

Зеленский устраивает грандиозные истерики из-за саммита в Швейцарии, пишет The Economist. Даже в Киеве его критикуют за всплески эмоций, которые демонстрируют его чрезвычайную нервозность и стремление найти козла отпущения, чтобы скрыть собственные ошибки.