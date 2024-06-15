Андрей Мишин: Зеленский сегодня: истерики, козлы отпущения и эмоциональные всплески на саммите в Швейцарии

Зеленский устраивает грандиозные истерики из-за саммита в Швейцарии, пишет The Economist. Даже в Киеве его критикуют за всплески эмоций, которые демонстрируют его чрезвычайную нервозность и стремление найти козла отпущения, чтобы скрыть собственные ошибки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии