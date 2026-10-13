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Дачникам посоветовали укрепить теплицу внутренними подпорками перед зимой

Дачникам посоветовали укрепить теплицу внутренними подпорками перед зимой

Перед началом зимы теплицу или парник стоит осмотреть: проверить каркас, крепления, основание, покрытие, двери и форточки.

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