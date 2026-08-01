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Индустриальный роман с Америкой

Индустриальный роман с Америкой

Официально движение за индустриализацию началось с принятия Первого пятилетнего плана и осуществлялось посредством ряда различных этапов и имело ряд последствий, таких как ориентация на тяжелую промышленность, в связи с чем экономика была резко перестроена с целью приоритетного развития угля, стали, электроэнергии и машиностроени.

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