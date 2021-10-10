Зюганов предрек России «Майдан похуже киевского» из-за нищеты россиян

Алексей МашкаринПолитикаЗюганов предрек России «Майдан похуже киевского» из-за нищеты россиян Глава КПРФ Геннадий Зюганов предупредил российские власти об угрозе выхода на улицы обедневших россиян.Вернуться к статье3010НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьGalina BobryashevaВ ссылке , которую приводит автор, нет сведений о том, что в бюджете урезали расходы на медицину, образование и соцподдержку! Когда печатаете такие провокации, нельзя сочинять, врать и пользоваться сплетнями! Автор, вы согласны?Астон Мартину вас есть правдивый источник ? и можно ли от Вас узнать настоящую правду о принятом бюджете ???Юрий DedА ты точно знаешь что в статье правда а не выдумки сидя на горшке в подвале ?Galina BobryashevaВсе в открытом доступе, а статья рассчитана на людей, которые не трудятся почитать допматериалы, а находятся во вселенской готовности повыть на судьбу-злодейку!Астон Мартинссылку дайте пожалуйста на открытый доступАстон Мартиноскорбление - первый признак тролляЛеонид Попивняк....а Лёшка Машкарин не автор))))) и не проверяет.....тупо перепечатывает и всё))))))......и смотрит грызню......)))))))))Юрий DedВообще то я не доверяю публикациям Машкарина . Левые они . Левые .Астон Мартинну и ?VGVasily GolovВышли на улицу,за чем?Пора прибрать к рукам депутатом и Зюганова за одно.Раздобрел на казенных харчах. Но и другие его соратники толстеют.Как говорят,от жиру бесятся.Астон Мартинэт чего за руки такие , а???sib0148 СибиряковЗюганов выжил из ума и этим пользуются кликушиАстон Мартину вас есть доказательства ваших слов , или это ваши так называемые умозаключенияRitchie BlackmoreНе суди по себе... Вам сегодня леденцы ещё в палату не приносили?Наталья ИвановаАстон Мартининтересно , кто ломал империю в семнадцатом году , не партия ли эсеров и меньшивиков ? и кто Союз ломал в девяностом , не горбачев ли с тремя неадекватными из Вискулей ? и есть ли у вас план по так называемому "паханию" ?Наталья ИвановаЧтобы пахать, не надо планировать. Надо просто выучиться на любую профессию и работать. Скажем, выучиться на врача, учителя, их ведь так не хватает в стране. Или на строителя - их ведь так не хватает. Или на повара - тоже большая нехватка. Либо на слесаря - с руками оторвут. А вы поди хотите сидеть за столом и руководить, т.е. открыть свой бизнес, будете начальником. Но для этого нужны способности (у меня их нет, а мой родственник рожден для этого). А пахать будут выше перечисленные... Вот как я, например. Я редактор и корректор. Меня везде ждут и приглашают, но не гонюсь за длинным рублем, лишь бы было интересно...Астон МартинПрекрасно , Наталья , Вы прекрасно обрисовали нормальную ежедневную работу которой и занимаются многие граждане , ежедневно исполняя ее , но что за призывы якобы пахать , как это понимать , то есть исполнил свою работу и не отдыхая принялся за что то иное... и ради чего такие трудовые подвиги , где перспектива и планировка и ради чего это придумано ???Александр СалтановскийИ пахать надо в три горба, а не разглагольствовать как делают тут некоторые (не Вы) через чур "вумные", думаю должен догадаться о ком речь!Наталья ИвановаВесь мир пашет, чтобы выжить. Жизнь у нас такая, сознание человеческое еще не подошло к другому образу жизни. Чтобы было в квартире тепло и уютно, человек должен работать в энергетической сфере. Чтобы у вас холодильник не для вида стоял, в сельском хозяйстве "пахать" надо и т.д. Отработал положенные 8 часов, занимайся любимым делом. Я, к примеру, развиваю себя: занимаюсь фитнесом, изучаю медицину, читаю художественную литературу, люблю фантастов, к примеру И.Ефремова, встречаюсь с любимыми мною людьми, помогаю им своими советами, деньгами по возможности или добрым словом. Увлечений много, времени маловато и чем дальше, тем более оно сжимается. Развивайте себя, в этом, по-моему, и состоит смысл жизни. А главное, никогда не унывать и позитивно мыслить...Астон Мартинда Вы прям идеал какой то , и пофилософствовать любите ...Астон МартинВШВладимир ШевченкоЧто это, с ним?Геннадий КресовКПРФ - отстой,нет там людей которые что то могут изменить,только трындеть...Vasil CornevЭтот придурок давно уже ничего общего с коммунистами не имеет! Замазал бы рот говном, гнида и сопел в две дырочки!Иван ИвановЧто то мне кажется, что подобного рода статейки с подтасовкой данных могут писать только определенные люди, которым выгодно (потому что получают деньги) раскачивать лодку. Тем более повод для этого есть. Не пора ли действительно навести порядок на сайтах, и жестко преследовать подобного рода "крикливых" авторов. Парочке прилюдно впаять по сроку... чтобы остальные потом понимали значение "свободы слова" и не путали с "провокацией"IgorМашкарин как-то поведал что он бедствует и " не хватает на сигареты". На Руси босяков никогда не обижали.МММихаил МедведевДааа..., "чтобы это зло пресечь - собрать все книги и сжечь". А как быть с вымиранием населения? Это интегральная характеристика положения дел в стране.Ингерман Ланскаязыгандон корчит из себя мини-воваульянова.... вот только вагон ему не пломбируют и броневик не подгоняют.... да, и на окраине нацисты сотворили фашистский переворот.. зюгандон о таком мечтает??? хотя, почему бы и не так?? и фашисты и камунисты - это выродки из европ и перекрасится одним в других , как серпом по молоту. Тем более, что случай такой был - в 30-е года немецкие камуниоды быстро сменили ориентацию и стали нацикамиПетр ШипиловПора уже брать всех наших жуликов за одно место.Комментировать
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