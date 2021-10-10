Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Шимко
    Хорошо прогнулся. Вот только откуда в России миллиардеров столько и зарплаты растут только у депутатов, Миллеров, да ...Какой прок для гр...
  • Марина Трянина
    хорошее словечко нашел "убогие"...именно, убогиеПетр Толстой: Я т...
  • Россиянин
    Банкстеры найдут способ изъять наши деньги иным способом. На самом деле нужно сделать очень простую вещь: Коммерчески...ЦБ призвал банки ...

Лавров обсудил с Вучичем встречу лидеров России и Сербии, которая может скоро состояться

БЕЛГРАД, 10 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с президентом Сербии Александаром Вучичем обсудил перспективу возможной встречи лидеров двух стран, которая может состояться в ближайшем будущем.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх