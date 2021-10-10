Лавров обсудил с Вучичем встречу лидеров России и Сербии, которая может скоро состояться

БЕЛГРАД, 10 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с президентом Сербии Александаром Вучичем обсудил перспективу возможной встречи лидеров двух стран, которая может состояться в ближайшем будущем.
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