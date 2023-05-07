Спички - не игрушка

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Ответы Евгения Пригожина на главные вопросы, которые есть у общества

Ответы Евгения Пригожина на главные вопросы, которые есть у общества

Руководитель ЧВК "Вагнер" без пиететов рассказывает об обстановке"Для того, чтобы исключить кривотолки, отвечаю на главные вопросы, которые есть у общества ко мне и к ЧВК «Вагнер».

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