Ответы Евгения Пригожина на главные вопросы, которые есть у общества

Руководитель ЧВК "Вагнер" без пиететов рассказывает об обстановке"Для того, чтобы исключить кривотолки, отвечаю на главные вопросы, которые есть у общества ко мне и к ЧВК «Вагнер».
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