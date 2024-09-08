«Ахмат» за сутки уничтожил шесть единиц техники ВСУ в Курской области

Спецназ «Ахмат» за последние сутки уничтожил шесть единиц техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, сообщил в Telegram командир подразделения и заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны, генерал-майор Апти Алаудинов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии