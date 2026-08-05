Страну трясёт: МИД Таиланда признал удар по имиджу из‑за убийства россиян

Власти Таиланда признали, что убийство двух россиян в Паттайе подорвало доверие иностранных туристов к стране.
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