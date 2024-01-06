В США усмотрели странность вокруг госпитализации главы Пентагона

ВБ Валерий Бирюков Поди неудачно пол сменял? У них сейчас это в моде.

АК Александр Кутуев Конечно странно! С какого перепуга он попал в Национальный военно-медицинский центр? Разве не в ветеринарную клинику его должны были определить? Бегемотина хренов!