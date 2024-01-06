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В США усмотрели странность вокруг госпитализации главы Пентагона

В США усмотрели странность вокруг госпитализации главы Пентагона

Global Look Press/Annabelle Gordon - CNP/Consolidated News Photos Тот факт, что информацию о госпитализации главы Пентагона Ллойда Остина держали в секрете пять дней, является довольно странным.

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Комментарии
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ВБ
Валерий Бирюков
Поди неудачно пол сменял? У них сейчас это в моде.
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15 час.
АК
Александр Кутуев
Конечно странно! С какого перепуга он попал в Национальный военно-медицинский центр? Разве не в ветеринарную клинику его должны были определить? Бегемотина хренов!
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12 час.
Андрей Шишинов
Вечером 1 января? Как раз время, чтобы долететь из куева до сша. После новогоднего поздравления армии России укрорейху.
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3 час.

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