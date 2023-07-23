ПУТИНА И ЛУКАШЕНКО ЗАСТАВЛЯЮТ УБРАТЬ ДРУГ ДРУГА. НОВАЯ БОЛЬШАЯ ИГРА

В США сейчас живёт примерно 320 миллионов человек, значит, за 2 года должно умереть аж 220-225 миллионов. Откуда такие бредовые цифры? Разве что Йелоустоун рванёт.

Аудрищ здесь не один, к нем у Палетка пр илепилась гадить на АГЛ и Россию.

Владимир Алтайцев

А потому что за такую манифестацию мирным жителям влепят такие ахоенные штрафы, что никому мало не покажется. Это же не мусульмане, которых лишь пожурят и отпустят, ибо их земляки занесут судьям "барашка" в бумажке. И все будут оправданы. И вы о том прекрасно знаете.