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ПУТИНА И ЛУКАШЕНКО ЗАСТАВЛЯЮТ УБРАТЬ ДРУГ ДРУГА. НОВАЯ БОЛЬШАЯ ИГРА

ПУТИНА И ЛУКАШЕНКО ЗАСТАВЛЯЮТ УБРАТЬ ДРУГ ДРУГА. НОВАЯ БОЛЬШАЯ ИГРА

На Западе внезапно осознали, какую огромную роль играет в политике России президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
В США  сейчас  живёт  примерно  320 миллионов человек, значит, за  2  года  должно  умереть  аж 220-225 миллионов. Откуда такие  бредовые цифры? Разве  что  Йелоустоун рванёт.
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1 час.
Владимир Алтайцев
Аудрищ здесь не один, к нем у  Палетка  пр илепилась гадить на АГЛ и Россию.
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1 час.
Владимир Алтайцев
А потому  что за  такую манифестацию мирным жителям влепят такие  ахоенные  штрафы, что никому мало не покажется. Это же  не мусульмане, которых лишь пожурят и отпустят, ибо их земляки занесут судьям  &quot;барашка&quot; в бумажке. И все будут оправданы. И вы  о том прекрасно  знаете.
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1 час.

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