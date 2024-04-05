Кирби: США встревожены возможной полномасштабной войной между Израилем и Ираном

Соединенные Штаты встревожены возможным полномасштабным военным конфликтом между Израилем и Ираном. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби, выступая в эфире CNN.
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