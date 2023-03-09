Военное обозрение

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Чешские власти одобрили ввод своей военной полиции на Украину и отправку военнослужащих в Африку

Чешские власти одобрили ввод своей военной полиции на Украину и отправку военнослужащих в Африку

Правительство Чехии одобрило отправку на Украину сотрудников своей военной полиции, в задачи которых будет входить расследование военных преступлений.

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