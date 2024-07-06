Российский кабмин начинает борьбу с засильем иностранной слов

Правительство РФ займется противодействием излишнему использованию иностранной лексики. Этот заложено в план мероприятий на 2024-2026 годы по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.
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